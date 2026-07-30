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Усман Нурмагомедов: если говорить о наследии, которое построил Хабиб, то он уже сделал всё

Усман Нурмагомедов: если говорить о наследии, которое построил Хабиб, то он уже сделал всё
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Арчи Колганом и своей роли в продолжении наследия семьи Нурмагомедовых.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 04:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Это, конечно, важно, но никогда не знаешь, что может произойти в клетке. Думаю, наше наследие уже создано и оно продолжает формироваться. Мы просто добавляем в него новые победы. Но если говорить о наследии, которое построил Хабиб, то он уже сделал всё», — заявил Усман на пресс-конференции перед турниром PFL.

Бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана состоится в рамках турнира PFL в ночь с 31 июля на 1 августа.

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