Усман Нурмагомедов: если говорить о наследии, которое построил Хабиб, то он уже сделал всё

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Арчи Колганом и своей роли в продолжении наследия семьи Нурмагомедовых.

«Это, конечно, важно, но никогда не знаешь, что может произойти в клетке. Думаю, наше наследие уже создано и оно продолжает формироваться. Мы просто добавляем в него новые победы. Но если говорить о наследии, которое построил Хабиб, то он уже сделал всё», — заявил Усман на пресс-конференции перед турниром PFL.

Бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана состоится в рамках турнира PFL в ночь с 31 июля на 1 августа.