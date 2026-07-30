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«Пора точить сабли». Пётр Ян показал тренировку перед возможным реваншем с Двалишвили

«Пора точить сабли». Пётр Ян показал тренировку перед возможным реваншем с Двалишвили
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Российский боец MMA Пётр Ян объявил о начале подготовки к следующему поединку. Бойцовский клуб спортсмена совместно с чемпионом в наилегчайшем весе опубликовал видео с тренировки.

«Пора точить сабли»: Пётр Ян начал набирать обороты перед следующим поединком. В Сети уже прошли слухи о том, что наш чемпион проведёт титульный бой против [Мераба] Двалишвили в октябре в Абу-Даби, но официальных заявлений не было. Ждём анонс от UFC!» — подписала видео пресс-служба БК «Архангел Михаил».

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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