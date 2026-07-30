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Усман Нурмагомедов: у Колгана всё ещё нет нужного опыта для пяти раундов и боя за титул

Усман Нурмагомедов: у Колгана всё ещё нет нужного опыта для пяти раундов и боя за титул
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Арчи Колганом на турнире PFL New York.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Я думаю, у него всё ещё нет нужного опыта для пяти раундов и боя за титул. Ему нужно провести ещё пару поединков, чтобы проверить себя. Но что есть, то есть. Мы здесь: 13-0 против 21-0. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.

Бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана состоится в ночь с 31 июля на 1 августа на турнире PFL New York. Сообщается, что этот поединок может стать последним для россиянина по текущему контракту.

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