Усман Нурмагомедов: у Колгана всё ещё нет нужного опыта для пяти раундов и боя за титул

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Арчи Колганом на турнире PFL New York.

«Я думаю, у него всё ещё нет нужного опыта для пяти раундов и боя за титул. Ему нужно провести ещё пару поединков, чтобы проверить себя. Но что есть, то есть. Мы здесь: 13-0 против 21-0. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.

Бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана состоится в ночь с 31 июля на 1 августа на турнире PFL New York. Сообщается, что этот поединок может стать последним для россиянина по текущему контракту.