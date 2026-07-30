Усман Нурмагомедов заявил, что является лучшим чемпионом Bellator и PFL в истории

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов заявил, что считает себя лучшим чемпионом Bellator и PFL в истории вне зависимости от результата предстоящего боя с Арчи Колганом на турнире PFL New York.

«Да, моё мнение — да», — сказал Нурмагомедов, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста на пресс-конференции перед турниром.

Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, не имеет ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Арчи Колган имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.