Усман Нурмагомедов назвал свою семью лучшей в истории единоборств

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов в преддверии боя с Арчи Колганом на турнире PFL New York заявил, что считает свою семью лучшей в истории единоборств.

«Моё мнение — это уже произошло, это прямо сейчас. Самая сильная и величайшая чемпионская семья в истории», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.

На счету Усмана, его брата Умара Нурмагомедова и их двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова в совокупности 70 побед, одно поражение и один бой без результата. На вопрос, кто из них лучший в зале, Усман не раздумывая ответил: «Хабиб».