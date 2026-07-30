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Усман Нурмагомедов назвал свою семью лучшей в истории единоборств

Усман Нурмагомедов назвал свою семью лучшей в истории единоборств
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов в преддверии боя с Арчи Колганом на турнире PFL New York заявил, что считает свою семью лучшей в истории единоборств.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Моё мнение — это уже произошло, это прямо сейчас. Самая сильная и величайшая чемпионская семья в истории», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.

На счету Усмана, его брата Умара Нурмагомедова и их двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова в совокупности 70 побед, одно поражение и один бой без результата. На вопрос, кто из них лучший в зале, Усман не раздумывая ответил: «Хабиб».

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