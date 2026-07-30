MVP и PFL объявили о слиянии. Новая компания будет работать под брендом MVP

Промоушен Most Valuable Promotions (MVP) Джейка Пола и Professional Fighters League (PFL) объявили о слиянии. Объединённая компания будет работать под брендом MVP, объединив бокс, ММА, организацию живых событий, развитие спортсменов и глобальное распространение контента.

Новую структуру возглавит генеральный директор PFL Джон Мартин, который станет CEO и членом совета директоров. Сооснователи MVP Джейк Пол и Накиса Бидариан останутся в совете директоров и продолжат играть активные роли в управлении бизнесом. Бидариан продолжит курировать боксёрские направления и крупные живые события, а Пол будет заниматься развитием аудитории, бренда и взаимодействием с фанатами.

В составе объединённой компании будут почти 400 элитных спортсменов, включая чемпионов мира, претендентов на титулы и крупнейших звёзд единоборств. MVP сохранит отношения с ведущими медиапартнёрами, включая Netflix, ESPN, Sky Sports, а также с широкой сетью PFL из 34 партнёров по всему миру.

В августе объединённая компания проведёт пять премиальных живых событий по боксу и ММА. Дополнительные детали по руководству, организационной структуре и операционной деятельности будут объявлены позднее. Инвесторами нового предприятия выступили 885 Capital и Knighthead Capital Management.