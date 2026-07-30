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Хамзат Чимаев проведёт борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли на RAF Moscow

Хамзат Чимаев проведёт борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли на RAF Moscow
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев следующий поединок проведёт против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе американца Тайрона Вудли. Бой состоится 5 сентября в Москве в рамках турнира по борьбе Real American Freestyle (RAF).

Чимаев уже выступал под эгидой RAF — в мае он победил Диллона Дэниса на турнире RAF 10.

Поражение Хамзата от Шона Стрикленда на UFC 328 в мае прервало его непобедимую серию в ММА и лишило титула чемпиона UFC в среднем весе. Чимаев добивается немедленного реванша, однако Стрикленд восстанавливается после травмы и, как ожидается, пропустит до конца 2026 года.

Борз проведёт бой в Москве во время паузы в UFC. Это будет дебютный турнир RAF в России. Ранее промоушен проводил событие в Грузии.

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