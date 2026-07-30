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Александр Усик отреагировал на отказ Джона Джонса принимать бой по боксу с ним

Александр Усик отреагировал на отказ Джона Джонса принимать бой по боксу с ним
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на отказ 39-летнего экс-обладателя титулов UFC в категориях до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса драться с ним по правилам бокса.

– Джон Джонс сказал, что не хочет боксировать с тобой.
– Думаю, что это невозможно. Не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация, — приводит слова Усика портал ua.tribuna.com.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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