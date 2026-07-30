Майк Тайсон назвал своего любимого боксёра. Это не Мохаммед Али

59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что его любимым боксёром является бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях панамец Роберто Дюран.

«Роберто Дюран. Причина в том, что он, как и я, вырос в трущобах. Я не был таким красивым, как [Мохаммед] Али. Поэтому я хотел быть похожим на [Дюрана], поскольку он походил на меня», — приводит слова Тайсона портал Boxing News.

В профессиональном рекорде Роберто 103 победы, из которых 70 были одержаны нокаутом, и 16 поражений. Дюран выступал в качестве профи с 1968 по 2001 год.