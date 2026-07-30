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Трамп — о турнире UFC в Белом доме: одно из самых рейтинговых шоу в истории единоборств

Трамп — о турнире UFC в Белом доме: одно из самых рейтинговых шоу в истории единоборств
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Президент США Дональд Трамп заявил, что по статистике турнир UFC в Белом доме стал одним из самых рейтинговых шоу в истории единоборств.

«Это было грандиозное событие. Это был один из самых рейтинговых ивентов в сфере единоборств в истории. Он транслировался по CBS, и его рейтинги были одними из самых высоких за всю историю трансляции поединков. Трансляция велась по CBS, национальному каналу, в воскресенье вечером, а не в субботу. Субботние вечера в телеэфире называют «Долиной смерти». Я много знаю о рейтингах, но воскресный вечер – это очень хороший день [для телетрансляций]», — приводит слова Трампа портал Low Kick MMA.

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