Джо Роган: у Иана Гарри есть реальный шанс победить Махачева. Этот парень очень умный

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Мне нравится этот бой. Думаю, у Иана есть реальный шанс [победить Махачева]. Если же Ислам переведёт Иана, то он его просто раздавит и задушит. То [поражение от Шавката Рахмонова] было пару лет назад, и это не значит, что Гарри не становится лучше. Этот парень очень умный. Не понимаю, почему он кому-то не нравится. Я его обожаю», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.