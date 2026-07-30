Усман Нурмагомедов и Арчи Колган успешно сделали вес перед боем за титул PFL

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов и непобеждённый третий номер рейтинга PFL в категории до 70 кг американец Арчи Колган успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира PFL в Нью-Йорке. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа.

Усман и Арчи показали одинаковый вес — 70,21 кг.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 21 победа, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.