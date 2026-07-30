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Усман Нурмагомедов и Арчи Колган успешно сделали вес перед боем за титул PFL

Усман Нурмагомедов и Арчи Колган успешно сделали вес перед боем за титул PFL
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов и непобеждённый третий номер рейтинга PFL в категории до 70 кг американец Арчи Колган успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира PFL в Нью-Йорке. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

Усман и Арчи показали одинаковый вес — 70,21 кг.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 21 победа, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

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