Джон Джонс отреагировал на арест своего бывшего оппонента по обвинению в домашнем насилии

39-летний экс-обладатель титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на новость об аресте своего бывшего оппонента, а ныне штатного аналитика UFC соотечественника Энтони Смита.

«Надеюсь, он молится. Знаю, для Иисуса нет ничего невозможного. Он может буквально изменить любую ситуацию», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Смиту было предъявлено три обвинения в совершении тяжких преступлений, которые включают попытку совершения домашнего насилия первой степени (тяжкое преступление II класса, наказуемое лишением свободы на срок от одного года до 50 лет), угрозы террористического характера (тяжкое преступление III класса, наказуемое лишением свободы на срок до трёх лет, штрафом в размере $ 10 тыс. и надзором после освобождения в течение 9-18 месяцев) и незаконное лишение свободы первой степени (тяжкое преступление III класса).