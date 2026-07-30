Дэвид Бенавидес может подраться в первом тяжёлом весе за пояс WBC с боксёром из Армении

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) может провести следующий поединок против чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе армянина Ноеля Микаеляна (28-3, 12 KO) в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на промоутера Самсона Левковича.

Согласно имеющейся информации, команды обоих боксёров близки к заключению сделки о проведении объединительного поединка. Стороны уже устно согласовали все условия, сейчас не хватает только подписи самого Микаеляна. Наиболее вероятным местом проведения боя является Лас-Вегас. Также среди возможных вариантов остаются Финикс и Лос-Анджелес.