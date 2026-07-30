Вальтер Уокер не включил Хокита и Стивсона в список желаемых соперников

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Вальтер Уокер назвал пять желаемых соперников, с любым из которых хочет подраться в следующем бою.

«Мне нужно подраться в октябре или ноябре с кем-то из этих парней. Как думаете? Мне нужен адреналин. 1) Деррик Льюис. 2) Кёртис Блэйдс. 3) Анте Делия. 4) Сергей Спивак. 5) Витор Петрино», – написал Уокер на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Вальтера 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи бразильский боец дебютировал в октябре 2020 года. Уокер тренируется в московском зале GOR MMA.