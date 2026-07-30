Теренс Кроуфорд назвал топ-5 величайших боксёров в истории

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд назвал собственный топ-5 величайших боксёров в истории.

«Я должен включить в этот список Мохаммеда Али, Шугара Рэя Робинсона и праймового Роя Джонса-младшего. Определённо должен включить и Флойда Мейвезера-младшего, и Джо Луиса», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.

В минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.