«Джон мой враг навсегда». Кормье ответил на спорное заявление Джонса

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье опроверг заявление соотечественника Джона Джонса, который ранее рассказал, будто Кормье намеренно поддерживает с ним конфликт на публике из-за заработка на нём.

«Как человек может перейти от того, чтобы назвать другого придурком, к тому, чтобы теперь утверждать, что я бы хотел иметь с ним отношения, и он меня не ненавидит? Такого разговора просто не было. Заработал ли я много денег из-за того, что мы с Джоном Джонсом был по разные стороны? Да. И Мохаммед Али тоже заработал много денег из-за Джо Фрейзера… Как и Хабиб из-за Конора Макгрегора. Всегда нужен кто-то на другой стороне, чтобы заработать большие деньги. Конечно, мы зарабатываем, поскольку наше соперничество было таким, какое оно есть. Это не значит, что оно выдумано. Я говорил вам, ребята, в этом шоу, что это уже не то, что было между нами раньше. Мы можем общаться друг с другом. Это не значит, что я прощаю все проступки или забываю всё, что мы говорили. Мерзкие, мерзкие вещи друг о друге просто так не исчезают, если только ты не сумасшедший. А я думаю, что Джон сумасшедший. Он мой враг навсегда», — приводит слова Кормье портал MMA Mania.