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«Я — величайший весогонщик». Пимблетт раскрыл секрет успеха в сгонке веса

«Я — величайший весогонщик». Пимблетт раскрыл секрет успеха в сгонке веса
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт раскрыл секрет успеха в сгонке веса.

«Я — величайший весогонщик. Дисциплина и сила воли — вот, что делает меня таким хорошим в этом деле. Нужно быть дисциплинированным на протяжении всего тренировочного лагеря. Каждый раз, когда выхожу на бой, укладываюсь в вес.

Думаю, всем нужно заткнуться насчёт моего веса, парень. Никаких жалоб — это правило номер один. Если начинаешь жаловаться во время сгонки веса, всё кончено», — приводит слова Пимблетта портал Sherdog.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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