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«Просто ужасно скучный!» Экс-чемпион UFC — об Анкалаеве

«Просто ужасно скучный!» Экс-чемпион UFC — об Анкалаеве
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу объяснил, почему поединок между россиянами Магомедом Анкалаевым и Богданом Гуськовым получился невыразительным. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 282 и завершилось победой Магомеда техническим нокаутом в пятом раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Скучный! Просто ужасно скучный. Он слишком зациклен на очках. С ним нельзя драться так, как это делал Гуськов. Нельзя стоять на дистанции и позволять ему [обстреливать тебя] — он из тех, кто наносит удары одной рукой или ногой за раз», — приводит слова Диллашоу портал MMAJunkie.

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