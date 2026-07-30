«Просто ужасно скучный!» Экс-чемпион UFC — об Анкалаеве

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу объяснил, почему поединок между россиянами Магомедом Анкалаевым и Богданом Гуськовым получился невыразительным. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 282 и завершилось победой Магомеда техническим нокаутом в пятом раунде.

«Скучный! Просто ужасно скучный. Он слишком зациклен на очках. С ним нельзя драться так, как это делал Гуськов. Нельзя стоять на дистанции и позволять ему [обстреливать тебя] — он из тех, кто наносит удары одной рукой или ногой за раз», — приводит слова Диллашоу портал MMAJunkie.