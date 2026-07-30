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Анатолий Малыхин проведёт схватку на турнире RAF в Москве с непобеждённым бойцом PFL

Анатолий Малыхин проведёт схватку на турнире RAF в Москве с непобеждённым бойцом PFL
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Бывший чемпион One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин проведёт схватку по вольной борьбе с непобеждённым бойцом PFL, выступающим в категории до 120 кг, иранцем Пуйя Рахмани на турнире RAF (Real American Freestyle) в Москве, который состоится 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

В профессиональном рекорде Анатолия в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи Малыхин дебютировал в 2016 году.

У Рахмани в профессиональном рекорде шесть побед, каждая из которых была одержана досрочно, и ни одного поражения. Около 10 лет Рахмани входил в состав сборной Ирана по борьбе.

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