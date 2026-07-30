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«Хотим победить в конфликте с UFC». Джейк Пол прокомментировал слияние MVP и PFL

«Хотим победить в конфликте с UFC». Джейк Пол прокомментировал слияние MVP и PFL
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29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал слияние промоушенов MVP, главой которого является, и PFL.

«В Wall Street Journal написали, что мы хотим вступить в конфликт с UFC. Не просто хотим затеять конфликт, мы хотим победить», — приводит слова Пола портал MMA Mania.

Новую структуру возглавит генеральный директор PFL Джон Мартин, который станет CEO и членом совета директоров. Сооснователи MVP Джейк Пол и Накиса Бидариан останутся в совете директоров и продолжат играть активные роли в управлении бизнесом. Бидариан продолжит курировать боксёрские направления и крупные живые события, а Пол будет заниматься развитием аудитории, бренда и взаимодействием с фанатами.

В рамках этой организации будут проводиться бои как по правилам смешанных единоборств, так и по правилам бокса. Окончательное слияние организаций произойдёт до конца текущего года.

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