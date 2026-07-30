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World Boxing допустила российских боксёров к участию в турнирах с флагом и гимном

World Boxing допустила российских боксёров к участию в турнирах с флагом и гимном
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что организация World Boxing допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Федерация бокса России была принята в члены WB в начале 2026 года.

Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года.

Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно именно WB уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксёрам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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