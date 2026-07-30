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Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА в новой лиге после слияния MVP и PFL

Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА в новой лиге после слияния MVP и PFL
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29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА после слияния промоушенов MVP и PFL.

«Мы создали MVP, чтобы разрушить устаревшую модель [в ММА]. Хотим обеспечить бойцам справедливую оплату труда и более крупную, современную площадку для того, чтобы они могли стать мировыми суперзвёздами. Объединение усилий с PFL ускоряет реализацию этой цели на 10-летие. С нетерпением жду возможности вложить все свои ресурсы в нашу новую компанию, вернуться на боксёрский ринг и дебютировать в MVP MMA», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Джейк Пол прокомментировал слияние MVP и PFL.

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