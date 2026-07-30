15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение на UFC 329 должно быть отменено

Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение на UFC 329 должно быть отменено
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение в реванше с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем должно быть отменено. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада) и завершилось победой Макса техническим нокаутом в первом раунде (отказ Конора продолжать бой из-за травмы ноги).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Из-за сухого льда пол клетки стал мокрым, так что теперь этот бой «несостоявшийся». Увидимся в следующем году, 100%!» – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Пенсия или ещё повоюет? Что дальше для Конора Макгрегора
Пенсия или ещё повоюет? Что дальше для Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android