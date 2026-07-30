Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение на UFC 329 должно быть отменено

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение в реванше с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем должно быть отменено. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада) и завершилось победой Макса техническим нокаутом в первом раунде (отказ Конора продолжать бой из-за травмы ноги).

«Из-за сухого льда пол клетки стал мокрым, так что теперь этот бой «несостоявшийся». Увидимся в следующем году, 100%!» – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.