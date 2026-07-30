Дэн Хукер рассказал, что ему угрожают убийством в связи с его поединком с французом

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер рассказал, что ему стали поступать угрозы убийством в связи с анонсом его поединка с экс-чемпионом KSW в категории до 66 кг и до 70 кг французом марокканского происхождения Саладина Парнасса. Их бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 287, который состоится 5 сентября в Париже, и станет главным событием ивента.

«Чёрт возьми, мне поступают угрозы убийством, просто возмутительные. Когда я дрался с Бенуа, таких угроз не было. Французы говорили по-французски, кричали, что я «умру», кричали, что «убьют меня» и так далее. Да, угрозы убийством были просто возмутительными.

Думаю, возможно, потому что Бенуа — такой уважительный парень, что его поклонники не полные ублюдки, но кто бы ни были эти ублюдки-фанаты, они просто возмутительны. Будет очень приятно прикончить этого парня», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.