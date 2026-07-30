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Шакур Стивенсон ответил, какой легендарный боксёр мог бы побить Усика

Шакур Стивенсон ответил, какой легендарный боксёр мог бы побить Усика
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Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон ответил, кто мог бы победить экс абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Единственным боксёром, который мог бы победить Усика, был Майк Тайсон в своей лучшей форме. Он выиграл бы этот бой, без сомнений», – приводит слова Стивенсона портал Boxing News.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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