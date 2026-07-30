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Пельмень Камоцкий нокаутировал поляка на турнире Power Slap в Сербии

Пельмень Камоцкий нокаутировал поляка на турнире Power Slap в Сербии
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Бывший чемпион Power Slap в супертяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, победил представителя Польши Давида Залевски нокаутом во втором раунде на турнире лиги в Белграде, Сербия.

В ходе выступлений в американской организации Камоцкий одержал четыре победы, потерпел два поражения, а одна схватка закончилась ничьей. В последней схватке, которая прошла на турнире Power Slap 19 в апреле в Лас-Вегасе, США, Василий одержал победу единогласным решением над американцем Эвианом Скоттом.

Ранее Махачев вспомнил, как в Дагестане нашёл горных козлов для подарка Пельменю Камоцкому.

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