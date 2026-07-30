Пельмень Камоцкий прокомментировал победу нокаутом в схватке с представителем Польши

Бывший чемпион Power Slap в супертяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, прокомментировал победу нокаутом в схватке с представителем Польши Давидом Залевским, а также заявил о намерении снова побороться за титул чемпиона.

«Я думал, что просто нужно его убить. Это получилось. Я выиграл. Вышел сделать всё, что я умею. Мы, русские, не обманываем! Хитман, иди сюда и отдавай мой пояс. Поносил и хватит», — сказал Василий Камоцкий после боя.

В ходе выступлений в американской организации Камоцкий одержал четыре победы, потерпел два поражения, а одна схватка закончилась ничьей. В последней схватке, которая прошла на турнире Power Slap 19 в апреле в Лас-Вегасе, США, Василий одержал победу единогласным решением над американцем Эвианом Скоттом.