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Иан Гарри заявил, что уже думает, против кого будет защищать пояс, когда побьёт Махачева

Иан Гарри заявил, что уже думает, против кого будет защищать пояс, когда побьёт Махачева
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иан Гарри рассказал, что уже размышляет над тем, против кого он будет защищать свой титул в случае победы над 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Их поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, который пройдёт 16 августа.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Сейчас, когда иду на бой с чемпионом мира, уже думаю: «Против кого хочу защищать свой титул?» Мне кажется, нужно учитывать все эти моменты, чтобы, когда кто-то сразу же поднесёт мне микрофон к лицу — для послематчевого интервью — я был бы готов. Уже мечтал, думал, понимал, чем хочу заниматься дальше. Просто… это часть меня. Это моя соревновательная натура, этот соревновательный дух, который меня просто питает», — приводит слова Гарри издание The Independent.

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