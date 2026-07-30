Мурат Гассиев не исключил проведения боя с чемпионом WBC Кабайелом до конца года

Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев не исключил проведения боя с чемпионом мира по версии WBC в категории до 120 кг немцем курдского происхождения Агитом Кабайелом до конца 2026 года.

«Конечно, бой за объединение поясов был бы намного лучше, но сейчас меня окружают хорошие люди. На 1000% верю в своего тренера, поэтому, если он скажет, что нужно драться за объединение или, напротив, защищать собственный титул, сделаю именно так.

Возможно, в следующем году или, может быть, в этом году мы проведём бой с Кабайелом. Когда бы это ни случилось, это будет хороший бой. Но сейчас нахожусь в своём городе вместе со своей семьёй, честно говоря, сейчас не думаю о боксе. Я был в тренировочном лагере шесть месяцев, поэтому мне нужен отдых для психики. Если не отдыхать, можно очень быстро упасть, а если упал, подняться трудно. В ближайшие две-три недели мы начнём разговаривать. Но сейчас мне нужен небольшой отдых, никакого бокса. Я поиграю в футбол, пойду на рыбалку и подумаю о других видах спорта. Сосредоточен на своей жизни, на себе, как и Агит. Когда начнём разговаривать, всё будет готово», — приводит слова Гассиева журнал The Ring.