Александр Усик объяснил, почему хочет провести прощальный бой с Деонтеем Уайлдером

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему хочет провести прощальный бой против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

– Сейчас все говорят о Деонтее Уайлдере. Что вас так привлекает в бое с ним? Он давно не на вершине.

– Послушайте, это человек, который последние 10 лет был топовым боксёром, чемпионом мира. Это опасный парень.

– Но вы думаете, что вам отдадут должное за победу над ним?

– Я боксирую не ради славы. Это просто моя жизнь, — приводит слова Усика портал ua.tribuna.com.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.