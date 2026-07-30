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Махачев: до сих пор не хочу верить, что есть место, где ломают уши специально

Махачев: до сих пор не хочу верить, что есть место, где ломают уши специально
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил своё отношение к людям, которые намеренно ломают себе уши, чтобы продемонстрировать, будто бы в прошлом они занимались борьбой.

«До сих пор не хочу верить, что где-то есть место, куда можешь прийти и ухо сломать. Есть люди, на которых я смотрю и знаю, что он никогда в жизни спортом не занимался, а у него уши поломанные. Мне даже стыдно спросить бывает: «Ты где ухо сломал? На рынке, что ли?» — сказал Махачев в документальном сериале «Кинопоиска» «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

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