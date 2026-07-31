Менеджер Махачева назвал величайших бойцов ММА в истории, упомянув Ислама и Хабиба

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опубликовал на своей странице в социальной сети Х топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории.

Топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории по версии Абдель-Азиза.

Наилегчайший вес — Деметриус Джонсон.

Легчайший вес — Алджамейн Стерлинг.

Полулёгкий вес — Александр Волкановски.

Лёгкий вес — Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.

Полусредний вес — Камару Усман.

Средний вес — Андерсон Силва

Полутяжёлый вес — Джон Джонс

Тяжёлый вес — Фрэнсис Нганну.