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Менеджер Махачева назвал величайших бойцов ММА в истории, упомянув Ислама и Хабиба

Менеджер Махачева назвал величайших бойцов ММА в истории, упомянув Ислама и Хабиба
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опубликовал на своей странице в социальной сети Х топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории.

Топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории по версии Абдель-Азиза.

Наилегчайший вес — Деметриус Джонсон.
Легчайший вес — Алджамейн Стерлинг.
Полулёгкий вес — Александр Волкановски.
Лёгкий вес — Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.
Полусредний вес — Камару Усман.
Средний вес — Андерсон Силва
Полутяжёлый вес — Джон Джонс
Тяжёлый вес — Фрэнсис Нганну.

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