Менеджер Махачева назвал величайших бойцов ММА в истории, упомянув Ислама и Хабиба

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, опубликовал на своей странице в социальной сети Х топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории.
Топ величайших бойцов ММА в истории в каждой весовой категории по версии Абдель-Азиза.
Наилегчайший вес — Деметриус Джонсон.
Легчайший вес — Алджамейн Стерлинг.
Полулёгкий вес — Александр Волкановски.
Лёгкий вес — Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.
Полусредний вес — Камару Усман.
Средний вес — Андерсон Силва
Полутяжёлый вес — Джон Джонс
Тяжёлый вес — Фрэнсис Нганну.