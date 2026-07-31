«Хочешь, научу тебя правильно гонять вес?» Стрикленд иронично обратился к Чимаеву

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву.

«Вы все постоянно спрашиваете, когда я снова выйду в октагон. Моё плечо уже почти полностью восстановилось, но мне нужно ещё немного времени.

Что касается соперника… Чимаев всё продолжает без умолку болтать. Хочешь, я научу тебя правильно гонять вес, чтобы ты хоть на секунду перестал ныть, а?», — написал Стрикленд на личной странице в социальной сети X.

Поражение Хамзата от Шона Стрикленда на UFC 328 в мае прервало его непобедимую серию в ММА и лишило титула чемпиона UFC в среднем весе. Чимаев добивается немедленного реванша, однако Стрикленд восстанавливается после травмы и, как ожидается, пропустит до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что одной из причин поражения Чимаева могла стать жёсткая весогонка бойца.