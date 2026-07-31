15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочешь, научу тебя правильно гонять вес?» Стрикленд иронично обратился к Чимаеву

«Хочешь, научу тебя правильно гонять вес?» Стрикленд иронично обратился к Чимаеву
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к бывшему чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву.

«Вы все постоянно спрашиваете, когда я снова выйду в октагон. Моё плечо уже почти полностью восстановилось, но мне нужно ещё немного времени.

Что касается соперника… Чимаев всё продолжает без умолку болтать. Хочешь, я научу тебя правильно гонять вес, чтобы ты хоть на секунду перестал ныть, а?», — написал Стрикленд на личной странице в социальной сети X.

Поражение Хамзата от Шона Стрикленда на UFC 328 в мае прервало его непобедимую серию в ММА и лишило титула чемпиона UFC в среднем весе. Чимаев добивается немедленного реванша, однако Стрикленд восстанавливается после травмы и, как ожидается, пропустит до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что одной из причин поражения Чимаева могла стать жёсткая весогонка бойца.

Материалы по теме
Официально
Хамзат Чимаев проведёт борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли на RAF Moscow
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android