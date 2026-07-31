Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL.

В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. Точное время выхода Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана зависит от продолжительности предыдущих поединков — ориентировочно главный бой может начаться после 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, не имеет ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колган имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.