Турнир PFL в Нью-Йорке: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт один из главных турниров Professional Fighters League в 2026 году.

PFL впервые проведёт шоу на UBS Arena, а центральным событием станет бой двух непобеждённых легковесов: чемпион организации Усман Нурмагомедов будет защищать пояс против американского претендента Арчи Колгана.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. Смотреть эфир можно через веб-версию сервиса, мобильное приложение, приложение для Smart TV и совместимые телевизионные приставки. Для доступа к трансляции потребуется действующая платная подписка.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.