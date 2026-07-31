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Турнир PFL в Нью-Йорке, прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Турнир PFL в Нью-Йорке: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт один из главных турниров Professional Fighters League в 2026 году.

PFL впервые проведёт шоу на UBS Arena, а центральным событием станет бой двух непобеждённых легковесов: чемпион организации Усман Нурмагомедов будет защищать пояс против американского претендента Арчи Колгана.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. Смотреть эфир можно через веб-версию сервиса, мобильное приложение, приложение для Smart TV и совместимые телевизионные приставки. Для доступа к трансляции потребуется действующая платная подписка.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц
01 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Дакота Дитчева
Не началось
Дениз Кильхольц
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