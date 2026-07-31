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Беспутин прокомментировал допуск россиян к турнирам World Boxing с флагом и гимном

Беспутин прокомментировал допуск россиян к турнирам World Boxing с флагом и гимном
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин прокомментировал решение World Boxing допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики. Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксёров и тренеров. У нас есть календарь, и наши сборные продолжат подготовку в спокойном режиме. Сборная России на каждом боксерском соревновании претендует только на самые высокие места и на первое общекомандное место. Других задач у нас не бывает. Мы продолжим доказывать, что российский бокс один из лучших в мире», — заявил Беспутин в разговоре с пресс-службой Федерации бокса России.

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