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Турнир PFL в Нью-Йорке, полный кард участников, список бойцов

Турнир PFL в Нью-Йорке: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт один из главных турниров Professional Fighters League в 2026 году.

PFL впервые проведёт шоу на UBS Arena. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц
01 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Дакота Дитчева
Не началось
Дениз Кильхольц

Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамелем Джонсом.

Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.

Полный кард турнира PFL с боем Усмана Нурмагомедова:

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;
Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;
Амру Магомедов — Анхель Альварес.

Предварительный кард:

Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон;
Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави;
Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;
Мустафа Диакате — Закария Нишимве;
Хабиб Набиев — Джамилл Джонс;
Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

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