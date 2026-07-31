Турнир PFL в Нью-Йорке: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт один из главных турниров Professional Fighters League в 2026 году.
PFL впервые проведёт шоу на UBS Arena. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.
В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.
Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамелем Джонсом.
Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.
Полный кард турнира PFL с боем Усмана Нурмагомедова:
Основной кард:
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;
Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;
Амру Магомедов — Анхель Альварес.
Предварительный кард:
Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон;
Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави;
Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;
Мустафа Диакате — Закария Нишимве;
Хабиб Набиев — Джамилл Джонс;
Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова.
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.