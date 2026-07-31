Турнир PFL в Нью-Йорке: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт один из главных турниров Professional Fighters League в 2026 году.

PFL впервые проведёт шоу на UBS Arena. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамелем Джонсом.

Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.

Полный кард турнира PFL с боем Усмана Нурмагомедова:

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;

Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;

Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;

Амру Магомедов — Анхель Альварес.

Предварительный кард:

Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон;

Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави;

Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;

Мустафа Диакате — Закария Нишимве;

Хабиб Набиев — Джамилл Джонс;

Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.