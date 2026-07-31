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Хабиб Нурмагомедов оценил подготовку Ислама Махачева к титульному бою с Гарри

Хабиб Нурмагомедов оценил подготовку Ислама Махачева к титульному бою с Гарри
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Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях фотографии с подготовки действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева к предстоящему титульному поединку с ирландцем Ианом Гарри.

Бой Махачева и Гарри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным поединком вечера. Для россиянина это станет первой защитой титула в полусреднем весе.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

«Готовится очень упорно», — добавил Нурмагомедов к фотографиям.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015-м. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м стал чемпионом в полусреднем весе.

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