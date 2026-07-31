Умар Кремлёв отреагировал на решение World Boxing допустить россиян с флагом и гимном

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв позитивно оценил решение организации World Boxing допустить российских бойцов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«Спасибо World Boxing. Это единственно правильное решение. Я рад, что на пьедестал они ставят спортсмена, а не политику — это ещё раз доказывает, что бокс за спортсменов. Флаг и гимн — это сердце и душа каждого спортсмена.

Наши боксёры возвращаются в олимпийский бокс, и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе они покажут всему миру, что такое настоящие, красивые и мощные бои — и сделают это под своим флагом и гимном. Желаю удачи World Boxing в их начинаниях», — приводит слова Умара Кремлёва пресс-служба IBA.