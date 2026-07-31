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«Лучше попроси прощения». Чимаев ответил Стрикленду после выпада в свою сторону

«Лучше попроси прощения». Чимаев ответил Стрикленду после выпада в свою сторону
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на резкое высказывание нынешнего чемпиона организации Шона Стрикленда. Американец ранее сказал, что научит Чимаева правильно гонять вес, чтобы тот «хоть на секунду перестал ныть».

«Этот трус снова заговорил. Когда снова увидишь меня, лучше попроси прощения. Это у тебя хорошо получается. И самое главное, в следующий раз не плачь, как девчонка», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Поражение Хамзата от Шона Стрикленда на UFC 328 в мае прервало его победную серию в ММА и лишило титула чемпиона UFC в среднем весе. Чимаев добивается немедленного реванша, однако Стрикленд восстанавливается после травмы и, как ожидается, не выступит до конца 2026 года.

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