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Чимаев — о Стрикленде: эта девчонка сильно рыдала, что стало жалко. Я просто отдал пояс

Чимаев — о Стрикленде: эта девчонка сильно рыдала, что стало жалко. Я просто отдал пояс
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев продолжил обмен колкостями с действующим обладателем титула организации Шоном Стриклендом, ответив на комментарий фаната под своим последним постом в соцсети Х.

— Братан, это же ты сам надел на него пояс.
— Эта девчонка так сильно рыдала, что стало её жалко. Я просто отдал его, примерно как парень, который позволяет своей девушке постирать за него вещи, — написал Чимаев.

Ранее Стрикленд заявил, что готов научить Чимаева «правильно гонять вес, чтобы тот хоть на секунду перестал ныть». В ответ Хамзат назвал американца трусом и призвал его при следующей встрече попросить прощения.

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