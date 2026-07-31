Чимаев — о Стрикленде: эта девчонка сильно рыдала, что стало жалко. Я просто отдал пояс

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев продолжил обмен колкостями с действующим обладателем титула организации Шоном Стриклендом, ответив на комментарий фаната под своим последним постом в соцсети Х.

— Братан, это же ты сам надел на него пояс.

— Эта девчонка так сильно рыдала, что стало её жалко. Я просто отдал его, примерно как парень, который позволяет своей девушке постирать за него вещи, — написал Чимаев.

Ранее Стрикленд заявил, что готов научить Чимаева «правильно гонять вес, чтобы тот хоть на секунду перестал ныть». В ответ Хамзат назвал американца трусом и призвал его при следующей встрече попросить прощения.