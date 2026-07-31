Тренер Сланов: Джошуа и Фьюри себя изжили. Они потрёпаны и подерутся уже на пенсии

Тренер обладателя пояса WBA Continental в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов поделился впечатлениями от кондиций британских боксёров Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Джошуа и Тайсон Фьюри себя уже изжили. Это большие звёзды, но вчерашнего дня. У Тайсона Фьюри, мягко говоря, получился не очень красивый бой с 46-летним Вахом. Фьюри пора заканчивать. Хотя было бы очень круто, если поединок Фьюри и Джошуа всё-таки состоится. Они должны были подраться лет семь назад, тогда бы это был бокс. А сейчас… Это момент в разы хуже, чем было в момент организации боя Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера. Те не на пике боксировали друг с другом, а эти — вообще уже на пенсии. Но повторюсь, даже сейчас бой Фьюри и Джошуа будет очень интересным и будет приковывать внимание, несмотря на то что эти боксёры довольно-таки уже потрёпаны, особенно Джошуа», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.