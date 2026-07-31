Хабиб — о поединке Нурмагомедов — Колган: самый тяжёлый бой для Усмана

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что предстоящий поединок за пояс PFL в категории до 70 кг с американцем Арчи Колганом будет самым тяжёлым в карьере его двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. Их бой станет главным событием турнира PFL в Нью-Йорке. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа.

«Думаю, это самый тяжёлый бой для Усмана. Этот парень действительно очень хорош. Он умеет бороться, он жёсткий, ещё ни разу не проигрывал. Мне кажется, это самое серьёзное испытание для Усмана. Конечно, Усман находится в потрясающей форме. Он отлично готов физически, морально, всё на месте. За два дня до взвешивания у него хороший вес, хорошее настроение, а это самое главное. Думаю, нас ждёт поединок высочайшего уровня. Не могу дождаться этого боя», — приводит слова Хабиба аккаунт Anatomy of a Fight в социальной сети Х.