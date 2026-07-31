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Россиянин Марк Вологдин успешно прошёл взвешивание перед вторым боем в UFC

Россиянин Марк Вологдин успешно прошёл взвешивание перед вторым боем в UFC
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Российский боец легчайшего веса Марк Вологдин успешно прошёл официальную процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 283, который состоится 1 августа в Белграде (Сербия).

Вес Вологдина составил 61,46 кг. Его соперник, представитель Сербии Борислав Николич, показал на весах 61,69 кг.

Марку Вологдину 26 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. В октябре принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта, проиграв единогласным судейским решением, однако получил контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна ничья.

Ранее сообщалось, что соперником Вологдина должен был стать Джозиас Мусаса.

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