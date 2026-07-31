15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент АСА оценил шансы Вахаева и Алиакбари в чемпионском бою

Президент АСА оценил шансы Вахаева и Алиакбари в чемпионском бою
Комментарии

Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от боя между чемпионом лиги в тяжёлом весе Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари. Этот бой возглавит турнир АСА 206, который пройдёт 15 августа в Москве.

«Это тот самый бой, когда один акцентированный удар решит исход поединка. Когда в клетке встречаются два борца, обычно бой проходит в стойке, и я думаю, мы это и получим в этом противостоянии. Я не вижу явного фаворита, поэтому ждём конкурентный чемпионский бой», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вахаев имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед и три поражения. В качестве бойца ММА российский боец дебютировал в марте 2014 года на турнире Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 3.

Материалы по теме
Алихан Вахаев одолел Кирилла Корнилова и вернул себе чемпионский титул ACA в тяжёлом весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android