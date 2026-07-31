Президент АСА оценил шансы Вахаева и Алиакбари в чемпионском бою

Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от боя между чемпионом лиги в тяжёлом весе Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари. Этот бой возглавит турнир АСА 206, который пройдёт 15 августа в Москве.

«Это тот самый бой, когда один акцентированный удар решит исход поединка. Когда в клетке встречаются два борца, обычно бой проходит в стойке, и я думаю, мы это и получим в этом противостоянии. Я не вижу явного фаворита, поэтому ждём конкурентный чемпионский бой», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Вахаев имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед и три поражения. В качестве бойца ММА российский боец дебютировал в марте 2014 года на турнире Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 3.