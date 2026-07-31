15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«80 на 20». Хабиб назвал фаворита в возможном бою Царукяна и Топурии

«80 на 20». Хабиб назвал фаворита в возможном бою Царукяна и Топурии
Комментарии

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном и экс-чемпионом дивизиона Илией Топурией.

«Я не вижу шансов у Топурии. Он слишком дистанционно дерётся с ударниками. Держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорош, у него уже есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если три года назад, если бы он с ним дрался, может, он не так бы опасался. Но сейчас уже видно, чего можно опасаться от Топурии. Я считаю, что в данный момент лучший боец в лёгком весе — это Царукян.

Выиграет за счёт ММА-стиля. Это не только борьба. Арман может повалить, у него хорошие локти в партере, очень хорошие навыки. Может бороться, разбивать, забирать спину. А вот на эту опасную дистанцию с Топурией просто не зайдёт. Слишком много уже есть боёв, которые он может посмотреть и изучить. Я, например, 80 на 20 вижу победителем Армана. Его борьба, его прессинг и его габариты — это тоже надо учитывать. Он выше него почти на 10 см, если не ошибаюсь. И он больше него весом, и в день боя будет больше него.

Ну, интересный будет. Я знаю, что его все опасаются, не хотят так быстро убирать Топурию. По-любому он сейчас медийная личность. Но если Арман ещё один бой выиграет, куда его деть? Деваться уже некуда будет», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт The Combat Sport Poll Guy.

Материалы по теме
«Начни уже драться». Царукян точно заслуживает получить титульник в UFC?
«Начни уже драться». Царукян точно заслуживает получить титульник в UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android