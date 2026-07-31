Чемпион мира Бижамов: обрадовался решению World Boxing. Начали появляться мысли об ОИ

Чемпион мира — 2025, финалист чемпионата мира — 2021 и Европы-2024 Джамбулат Бижамов прокомментировал решение World Boxing допустить российских бойцов во всех возрастных категориях к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«Очень обрадовался решению World Boxing. Новость об этом, грубо говоря, только появилась, но только вот теперь начали появляться мысли об Олимпиаде. Потому что последние годы — то так, то сяк. Если честно, я даже перестал следить за этой темой. Тогда для себя принял — будет, что будет. Сейчас я готовлюсь к профессиональному поединку на IBA.PRO 20 за титул IBF European, все мысли только о поединке с [Владимиром] Мирончиковым. А уже после этого поединка будем думать и про Олимпиаду. Думаю, далее я буду больше сконцентрирован на олимпийском боксе», — сказал Бижамов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.