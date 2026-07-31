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Появилось видео, как Камоцкий нокаутировал Залевского на турнире Power Slap в Сербии

Появилось видео, как Камоцкий нокаутировал Залевского на турнире Power Slap в Сербии
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В телеграм-канале Power Slap появилось видео, как бывший чемпион организации в супертяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, отправил в нокаут представителя Польши Давида Залевского на турнире, который прошёл в Белграде (Сербия).

ВИДЕО доступно в телеграм-канале Power Slap.

В ходе выступлений в американской организации Power Slap Камоцкий одержал четыре победы, потерпел два поражения, а ещё один поединок завершился вничью. В предыдущем выступлении на турнире Power Slap 19, который состоялся в апреле в Лас-Вегасе (США), россиянин победил американца Эвиана Скотта единогласным решением судей.

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