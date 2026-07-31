15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арчи Колган: Усман Нурмагомедов прекрасно понимает, кто перед ним стоит

Арчи Колган: Усман Нурмагомедов прекрасно понимает, кто перед ним стоит
Комментарии

Американский боец Арчи Колган поделился впечатлениями от встречи взглядов с чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым перед их предстоящим поединком. Бой за пояс PFL станет главным событием турнира в Нью-Йорке.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«После того, что я видел в прямых эфирах, интервью и прочем, у меня сложилось впечатление, что он смотрел дальше меня, будто уже думал о следующем сопернике. Но вчера, когда я посмотрел ему в глаза, всё было иначе. Он больше не смотрит сквозь меня. Прекрасно понимает, какая задача стоит перед ним, кто перед ним. Чувствую его уважение. Это ощущаю, вижу и понимаю. Думаю, нас ждёт отличный вечер», — приводит слова Колгана аккаунт House of Fight в социальной сети Х.

Материалы по теме
PFL Нью-Йорк: брат Хабиба — на пороге важного решения. Что ждёт Усмана? LIVE
Live
PFL Нью-Йорк: брат Хабиба — на пороге важного решения. Что ждёт Усмана? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android