Арчи Колган: Усман Нурмагомедов прекрасно понимает, кто перед ним стоит

Американский боец Арчи Колган поделился впечатлениями от встречи взглядов с чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым перед их предстоящим поединком. Бой за пояс PFL станет главным событием турнира в Нью-Йорке.

«После того, что я видел в прямых эфирах, интервью и прочем, у меня сложилось впечатление, что он смотрел дальше меня, будто уже думал о следующем сопернике. Но вчера, когда я посмотрел ему в глаза, всё было иначе. Он больше не смотрит сквозь меня. Прекрасно понимает, какая задача стоит перед ним, кто перед ним. Чувствую его уважение. Это ощущаю, вижу и понимаю. Думаю, нас ждёт отличный вечер», — приводит слова Колгана аккаунт House of Fight в социальной сети Х.